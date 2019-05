Minaccia di uccidersi lanciandosi dal tetto

CREMONA (10 maggio 2019) - Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, un 24enne nigeriano ha minacciato di buttarsi dal tetto del palazzo che ospita la Camera di commercio di Cremona. Sul posto sono intervenuti prontamente vigili del fuoco, carabinieri, autoambulanza e guardia medica. Ma fortunatamente il gesto estremo non è stato compiuto. Sulla piazza era stato steso anche un materasso nel caso si fosse giunti all'epilogo peggiore. Tantissime le persone che si sono radunate nei dintorni, tutte con il fiato sospeso.

Secondo una prima ricostruzione il 24enne - richiedente asilo, domiciliato presso la Casa dell'Accoglienza di via Sant'Antonio del fuoco - si è arrampicato da via Lanaioli dove ci sono dei dislivelli e attraverso la grondaia ha raggiunto il tetto. Un ciocco è crollato sulla strada sfiorando l'auto del liutaio Simeone Morassi. L’appuntato scelto Costantino Giorgio, ha raggiunto il tetto attraverso una rampa di scale secondaria, con molta calma ha parlato per alcuni minuti al giovane, facendolo desistere dal compiere qualunque gesto autolesivo. Il ragazzo è stato trasportato poi all'Ospedale Maggiore. All'origine del gesto l’asserita mancanza di un lavoro e la conseguente impossibilità di inviare denaro ai famigliari (una compagna e un figlio di 5 anni) nel Paese di origine.

