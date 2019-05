L'Infopoint ha la sua vetrina interattiva

CREMONA (10 maggio 2019) - E' in funzione dalle ore 12 di oggi la nuova vetrina interattiva dell’Infopoint di piazza del Comune, in grado di fornire informazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il vetro speciale, in sostituzione di quello precedente, è sensibile al tatto: un semplice click in corrispondenza del monitor dietro al vetro permetterà ora di navigare nel sito www.turismocremona.it, dove si potranno reperire immagini e informazioni dalla banca dati del nuovo portale turistico del Comune di Cremona, inserito fra i portali tematici dell'Ecosistema Digitale Turistico di Regione Lombardia. Nei momenti in cui la vetrina non verrà interrogata, si attiverà la modalità stand-by che permetterà di trasmettere video promozionali della città e dei suoi principali eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO