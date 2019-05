Con 'Diversamente uguali' sfida alle barriere

CREMONA (10 maggio 2019) - Hanno sanzionato quei ciclisti indisciplinati che hanno parcheggiato la bicicletta sui marciapiedi, ostacolando il passaggio. Multe contestate dai 'vigili per un giorno': i bambini della 5 A della scuola elementare Trento e Trieste e della terza classe della elementare Sant'Ambrogio per sensibilizzare i cittadini nei confronti della disabilità con una attenzione particolare al problema delle barriere architettoniche e sensoriali. Questa mattina, riflettori puntati sul 'Giro in città in carrozzina- Cremona senza Ostacoli', primo appuntamento della manifestazione 'Diversamente Uguali', edizione numero 11, organizzata da Agropolis con il Comune. Partenza alle 10 da sant'Agata: il percorso si è snodato tra corso Garibaldi, corso Campi, la Galleria XXV Aprile, via Verdi e corso Vittorio Emanuele. Coni piccoli studenti che hanno camminato bendati, guidati dai loro compagni di classe. Ultima tappa, il teatro Ponchielli dove il presidente di Agropolis, Lodovico Ghelfi, Alceste Bartoletti, il sindaco Gianluca Galimberti, l'assessore Rosita Viola sono intervenuti. Era presente la moglie di Gianluigi Romanini, storico presidente di Agropolis scomparso tre anni fa.



