Capriolo ferito recuperato e portato al Cras

ISOLA PESCAROLI (10 maggio 2019) - Vigili del Fuoco, polizia provinciale e ATS Val Padana mobilitati questa mattina a Isola Pescaroli per recuperare un capriolo ferito a una zampa che non riusciva più a risalire dal canale di irrigazione. L'animale, dopo il recupero, è stato trasportato al Cras (Centro di Recupero per Animali Selvatici) di Calvatone.

[GUARDA IL VIDEO]

