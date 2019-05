Spazzacamino cremonese folgorato a Codogno

CODOGNO (10 maggio 2019) - Grave infortunio sul lavoro a Codogno per uno spazzacamino cremonese. L'uomo, del 1983, mentre si apprestava a effettuare un intervento in una casa, ha toccato accidentalmente dei fili elettrici durante il montaggio del cestello sul braccio della gru ed è rimasto folgorato. Soccorso e stabilizzato sul posto, è stato successivamente trasportato all’ospedale di Lodi. E' in Terapie Intensive in prognosi riservata e oggi verrà trasferito al Niguarda di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO