Anga, Paolo Faverzani eletto presidente provinciale

CREMONA (10 maggio 2019) - E’ Paolo Faverzani, 27 anni, imprenditore agricolo titolare a Stagno Lombardo delle due aziende di famiglia (entrambe a doppia vocazione: zootecnia da latte e bioenergie prodotte con impianti fotovoltaici), il nuovo presidente dell’Anga di Cremona. Già in consiglio per la zona di Cremona, Faverzani è stato eletto ieri sera dall’assemblea del gruppo, riunita presso la sede della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi sotto la guida del leader uscente Roberto Bellini.

Eletti anche i consiglieri ed i vicepresidenti: tra i primi figurano (in rappresentanza della zona di Cremona) Michele Milanesi e Francesco Peri, confermati, ed i ‘volti nuovi’ Maria Vittoria Berselli, Marco Soldi e Marco Mussa. Per la zona di Crema, Vittoria Filippini e Giorgio Stanga, confermati insieme a Gianguido Ottaviani (new entry). Per quella di Casalmaggiore, Francesco Chiari (confermato) e Luca Dalzini (nuovo). I vicepresidenti sono Vittoria Filippini (zona di Crema) e Francesco Chiari (Casalmaggiore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO