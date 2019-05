La famiglia al centro delle proposte dei candidati sindaco

CREMONA (9 maggio 2019) - Stasera al centro pastorale di via Sant’Antonio del Fuoco si sono trovati sei dei sette candidati alla poltrona di sindaco. Assente il rappresentante di Alternativa Comunista, Alberto Madoglio, c’erano, invitati dalle parrocchie, Francesca Berardi (Cremona Cambia Musica), Gianluca Galimberti (Partito Democratico, Fare Nuova la Città, Sinistra per Cremona, Cremona si Può, #Cittadini per Passione, Cremona Attiva), Ferruccio Giovetti (La cura per Cremona), Carlo Malvezzi (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Viva Cremona), Luca Nolli (Movimento 5 Stelle) e Diego Ratti (CasaPound). Davanti ad una sala piena, il giornalista Riccardo Mancabelli ha sollecitato i sei su tre grandi argomenti e i candidati hanno avuto tre minuti di tempo ciascuno per rispondere. La famiglia è stata messa al centro delle proposte dei candidati.

Ampio servizio sul giornale di domani, 10 maggio 2019