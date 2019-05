Differenziata senza regole: ultimatum ai condomini

CREMONA (10 maggio 2019) - Si riapre il fronte della differenziata. E questa volta non è una polemica politica a riportare sotto i riflettori il funzionamento della raccolta rifiuti, che nel frattempo ha raggiunto il 75 per cento, ma una lettera inviata dal gestore del servizio, Linea Gestioni, agli amministratori dei condomini. La firma il direttore generale dell’azienda, Primo Podestà, e sottopone ai referenti degli inquilini, palazzo per palazzo, una problematica che lo stesso Podestà, premettendo «nostro malgrado», non esita a definire «di allarmante attualità». Ecco qual è: «Riscontriamo con sempre maggiore frequenza il mancato rispetto delle regole di conferimento e il problema riguarda in particolare le frazioni plastica e carta. All’interno dei contenitori troviamo infatti rifiuti di ogni genere che non devono essere conferiti con gli imballaggi in plastica o con la carte e il cartone quali ad esempio avanzi di cibo, vetro e materiali non riciclabili». Podestà rivolge il suo appello chiaro agli amministratori al fine richiamino i condomini ad una maggiore attenzione perché «non verranno più ritirati i rifiuti indifferenziati in maniera scorretta». E, infine, richiamando il regolamento comunale «la non conformità è oggetto di sanzione amministrativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO