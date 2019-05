Malvezzi: 'Ztl aperta, più parcheggi e sosta meno cara'

CREMONA (9 maggio 2019) - «Aprire il corridoio Ztl, aumentare i parcheggi e tagliare le tariffe della sosta». Sono i punti fondamentali condivisi dal candidato sindaco di centrodestra, Carlo Malvezzi, con i vertici di Confcommercio. «Quello con il presidente Vittorio Principe e la giunta è stato un incontro costruttivo fondamentale. I corpi intermedi e le associazioni di categoria sono un ingrediente essenziale per il buon funzionamento della democrazia a livello nazionale e sul piano locale. E chi si fa portavoce delle imprese che vivono, animano e arricchiscono la città con negozi e attività commerciali è un’antenna preziosissima per migliorare, intercettare proposte, indicazioni e sottolineature sullo stato di Cremona, iniziando dalle criticità rilevate dal centro storico alle periferie. Il documento programmatico che mi ha consegnato il direttivo elabora proposte puntuali e offre una visione di città con cui concordiamo. Ci troviamo in sintonia con una visione che chiede di ‘ripensare Cremona’ e condividiamo i punti fondamentali segnalati da Confcommercio come interventi prioritari, contenuti che sono già nel programma del centrodestra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO