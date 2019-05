Il sindaco di Brescia Del Bono: 'Tenetevi ben stretto uno come Galimberti'

CREMONA (9 maggio 2019) - «Facciamo come Vianello e la Mondaini», dice Gianluca Galimberti allargando le braccia per accogliere il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, in un abbraccio di amicizia e condivisione di pensiero politico. Del Bono prende poi un modellino di T-Rex e gli dice: «Insieme combattiamo i dragoni della paura». È una sintonia consolidata quella che lega il primo cittadino della città della Leonessa e Galimberti. E oggi pomeriggio se ne è avuta la conferma. A condurre la conversazione fra i due è stato Michele Bellini, capo di gabinetto della Paris school of international affairs e collaboratore del quotidiano ‘La Provincia’, per il quale firma la rubrica ‘Parliamo d’Europa’.

Locale e globale, particolare e universale si sono intrecciati nell’ora di dialogo a ridosso dell’abside del Duomo, un dialogo partito dalla richiesta delle sfide che i due sindaci hanno affrontato e sentono di dover affrontare nella loro esperienza di amministratori. Emilio Del Bono ha rotto il ghiaccio sottolineando la stima nei confronti di Galimberti e con un consiglio alla platea: «Uno come Galimberti, tenetevelo ben stretto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO