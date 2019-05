Denunciato un 21enne: saluto fascista al 25 Aprile

SORESINA (10 maggio 2019) - Denunciato per apologia di fascismo. Federico Fanunza, 23enne militante di Forza Nuova, candidato nella lista del partito di estrema destra alla comunali del 26 maggio, è stato ripreso dalle telecamere di piazza Garibaldi mentre rivolgeva il saluto romano al passaggio del corteo del 25 Aprile. L’indagine, avviata e condotta dalla polizia locale di Soresina, si è chiusa mercoledì, e oltre al contributo video si basa anche su testimonianze dirette. Il giovane soresinese, spalleggiato dal resto del movimento, si difende sostenendo d’aver alzato il braccio per salutare un amico. Valutati gli atti trasmessi dai vigili, toccherà ai giudici, ora, stabilire se sussistono o meno gli elementi per procedere col rinvio a giudizio.