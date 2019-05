A Guzzetti e Rebecchi la 'Medaglia d’oro Città di Cremona'

CREMONA (9 maggio 2019) - La giunta comunale ha espresso parere favorevole unanime in merito alla candidatura per l’assegnazione del riconoscimento 'Medaglia d’oro Città di Cremona' a Renzo Rebecchi (Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona) e Giuseppe Guzzetti (Fondazione Cariplo).

La proposta al sindaco porta la firma della Fondazione Arvedi Buschini, con la sottoscrizione e condivisione dell’iniziativa da parte della Diocesi di Cremona, Fondazione Città di Cremona, Cooperativa Agropolis, Fondazione Teatro Ponchielli, Fondazione Museo del Violino.

Come prevede il regolamento, la delibera della Giunta sarà ora trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, che provvederà a sottoporre la concessione dell’onorificenza al voto dei Consiglieri nella prima seduta utile dopo la consultazione elettorale. La motivazione del riconoscimento ribadisce la straordinaria azione posta in essere dai due presidenti, sostenendo e promuovendo innumerevoli e importanti iniziative di carattere culturale, artistico e architettonico, formativo, sociale, assistenziale, ambientale e filantropico a favore della Comunità cremonese e dell’intera provincia nel corso di decenni. La proposta sottolinea l’ideale estensione del riconoscimento a tutti coloro che, con diverse funzioni, mansioni, incarichi hanno collaborato negli anni alla crescita ed ai risultati ottenuti dalla Fondazione di Comunità di Cremona, in primis, Maria Luisa Vespertini e, per Fondazione Cariplo, una particolare memoria a Piero Mario Vello (prematuramente scomparso nel 2014 a soli 63 anni)

I progetti sostenuti al 50% da Fondazione Comunitaria hanno permesso l’erogazione a realtà no profit della provincia di oltre 13 milioni di euro (dato 2016), che hanno attivato un circolo virtuoso pari al doppio della cifra, stimolando le contribuzioni territoriali. A ciò si assomma un significativo indotto riferito alle collaborazioni legate all’attuazione dei progetti.

L’avvocato Giuseppe Guzzetti sta per lasciare dopo 22 anni la guida di Fondazione Cariplo. Durante il mandato del presidente Guzzetti, l’intero territorio della provincia di Cremona ha beneficiato di interventi indiretti tramite le Fondazioni di Comunità, sia direttamente, partecipando a progetti di grande rilevanza tramite azioni emblematiche minori e maggiori con l’assegnazione alla provincia di Cremona di circa trenta milioni di euro.

