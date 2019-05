Messa per il duce, il sindaco presenta una denuncia

CREMONA (9 maggio 2019) - "Il 27 aprile un gruppo di nostalgici si è radunato al Cimitero, ha celebrato una messa per il duce, ha esposto bandiere fasciste, ha fatto gesti fascisti - scrive in un posto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti -. Qualche giorno fa ho presentato un esposto al Procuratore. È una iniziativa gravissima contro la Costituzione, contro la storia, contro la comunità. Cremona non può tollerare queste manifestazioni!"

La giunta aveva respinto l’autorizzazione alla cerimonia del 27 aprile scorso.

