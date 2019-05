Confartigianato, consegnate 28 borse di studio a giovani meritevoli

CREMONA (9 maggio 2019) - Ancora un libro scritto “a due mani”; questa volta Johnny Dotti e Mario Aldegani, rispondono ad una domanda esistenziale: c'è una strada per essere "più vivi e più umani"? Sì, dicono gli autori di questo libro (di cui la domanda è anche il titolo), ideale proseguimento del loro precedente “Giuseppe siamo noi”. È la strada delle virtù, tema forse oggi passato un poco in disuso, quasi dimenticato ma che deve tornare a essere essenziale nella nostra vita. Le virtù, però, come occasione concreta e non come teoria, capaci di permeare la nostra esistenza nei suoi momenti decisivi: l'amore, le scelte, il discernimento, la giustizia, la famiglia. E' questo il fil rouge sul quale uno degli autori, Johnny Dotti, ha condotto il suo profondo intervento in occasione della cerimonia di consegna delle annuali borse di studio di Confartigianato Cremona.

I lavori della manifestazione sono stati aperti dal presidente Massimo Rivoltini che, nel suo saluto introduttivo, ha espresso la grande soddisfazione dell'Associazione nel vedere riconosciuto l'impegno dei figli degli associati. «Noi cerchiamo di operare per un artigianato a 360°, dandoci da fare per migliorare il mondo che abbiamo intorno. Purtroppo abbiamo un debito colossale verso le nuove generazioni perché con questa società stiamo togliendo i sogni ai nostri ragazzi».

Dopo il saluto dell'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assessore Barbara Manfredini, e dell'ente camerale con Maria Grazia Cappelli, Dotti si è soffermato sulla virtù nella vita quotidiana, parola desaparecida e controcorrente. «Le virtù – dice Dotti – sono una strada di generatività e di liberazione. Ogni volta che ci affidiamo al nostro “essere tu” facciamo crescere la virtù, ogni volta che ci affidiamo al nostro io facciamo crescere il vizio, che è la perversione della virtù».

Nel suo intervento poi Dotti è tornato al cuore del libro, affrontando il tema dell’educazione, un atto generativo che “oggi più che mai, è questione di virtù” che “si trasmette per contagio, amore e partecipazione soggettiva”. «Abbiamo bisogno di imparare – ha concluso Dotti rivolgendosi agli studenti – che la vita è una cosa grande e spero che le virtù vi facciano da buon viatico per il futuro».

In chiusura sono state consegnate 28 borse di studio ad altrettanti giovani meritevoli figli o familiari di artigiani con i quali il Presidente Rivoltini si è congratulato, dando appuntamento al prossimo anno: «Continuate sulla strada intrapresa – ha detto – senza bruciare le tappe ma dandovi del tempo, quel tempo che vi farà stare in relazione con gli altri perché questo vi consentirà di fare le giuste scelte».

