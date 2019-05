La Festa del Volontariato arriva anche nei quartieri

CREMONA (9 maggio 2019) - La nuova edizione della Festa del Volontariato di Cremona – promossa da CSV Lombardia Sud, Forum Terzo Settore e Comune di Cremona - si terrà il 22 settembre nel centro storico, ma quest’anno diventerà più grande e coinvolgente, toccando già dal mese di maggio i quartieri della città e alcuni luoghi pubblici che la comunità cremonese vive ogni giorno. Le associazioni che partecipano alla Festa del Volontariato 2019 possono aderire anche alla Festa diffusa, sostenendo almeno una delle iniziative già programmate. L’idea è quella di proiettare questo importante evento oltre la dimensione di grande vetrina dell’associazionismo cremonese, per essere sempre più connessi e presenti nel tessuto cittadino e per diffondere la cultura della “cura della comunità”. Una cura che si traduce in strategie mirate per sviluppare una sempre maggiore disponibilità all’accoglienza, favorire la partecipazione attraverso un’efficace azione d’incontro, a promuovere sempre maggiori attenzione e impegno sul tema del bene comune. Ecco le prime 3 proposte, altre saranno comunicate in seguito. Per aderire, si possono utilizzare i riferimenti indicati per ogni appuntamento.

FESTA DEL BENESSERE

Domenica 26 maggio 2019

Ore 14.30 – 18.00

L’evento si tiene a Cremona Solidale/Parco storico Via Brescia 207

A cura di Cremona Solidale, Progetto Portineria Solidale

Si tratta di una iniziativa finalizzata a favorire la conoscenza delle risorse della struttura e a promuovere l’utilizzo del Parco da parte della cittadinanza per superarne l’isolamento dal contesto urbano e comunitario.

Aree interesse: spazio bimbi – attività ludiche, creative, motorie – spazio per tutti – ballo, vendita piante – spazio promozionale – stand associazionismo – spazio ristoro. Per aderire entro il 13 maggio inviare una mail a coordinatore.sociale@cremonasolidale.it e festavolontariatocremona@gmail.com

Riferimento: Roberta Barilli

CAMBOSPORT 2019

Sabato 1 giugno 2019

ore 14.30 – 18.30

A cura di CONI, Scuola Primaria “G. MIglioli”, I.I.S. ITIS “J.Torriani”, Comitato Quartiere 4, Comune di Cremona/Centro Quartieri e Beni Comuni

L’evento si tiene al Quartiere Cambonino, nell’area compresa tra giardino scuola primaria “Miglioli”, tratto di strada fronte scuola, palestra, campo a lato palestra con affaccio su viale Cambonino, retro ITIS “J.Torriani”.

E’ una iniziativa pensata per promuovere partecipazione e inclusione attraverso lo sport, sviluppando senso di appartenenza al contesto di vita e coesione sociale nella comunità. L’evento mira a migliorare la percezione di un quartiere periferico che, come tale, viene spesso vissuto come “marginale”, privo di vitalità e attrattiva rispetto al sistema”-città.

Aree interesse: varie discipline sportive e ludico-motorie (3-5 anni; 6–7 anni; 8–11 anni) – sperimentazione bimbi e genitori insieme, discipline sportive per pre-adolescenti e adolescenti, spazio promozionale – stand associazionismo, sportivo e non solo.

Per aderire entro il 13 maggio Inviare una mail a progetto.periferie@comune.cremona.it e festavolontariatocremona@gmail.com.

Riferimento: Donatella Boccali.

“CENA INTERETNICA”

Venerdì 5 luglio 2019

Ore – in via di definizione

La cena si tiene in zona Legione Ceccopieri, nel tratto pedonale compreso tra piazza dei Patrioti e piazza don F.Amigoni.

A cura di associazione La Città dell’Uomo, Comitato Quartiere 5, Comune di Cremona/Centro Quartieri e Beni Comuni.

L’iniziativa intende favorire l’incontro tra le diverse etnie e culture presenti in quartiere attraverso la condivisione di cibi rappresentativi delle varie realtà coinvolte in una prospettiva di sviluppo della conoscenza e del dialogo tra le stesse.

Aree interesse: convivialità – spazio promozionale – stand associazionismo

Per aderire entro il 7 giugno basta inviare una mail a progetto.periferie@comune.cremona.it e festavolontariatocremona@gmail.com

Riferimento: Donatella Boccali

Informazioni e aggiornamenti su www.festavolontariato.org e www.csvlombardia.it/cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO