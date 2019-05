Rapina impropria al Penny Market, arrestato

CREMONA (9 maggio 2019) - I carabinieri della compagnia di Cremona hanno tratto in arresto per i reati di tentata rapina impropria in concorso e inottemperanza al divieto di ritorno nel comune S.B., nato in India classe 1990, in Italia senza fissa dimora. Il giovane, intorno alle ore 18.30 di ieri, in via Angelo Massarotti, all’interno del supermercato “Penny market”, e il connazionale S.B. - classe 1985 in Italia senza fissa dimora - hanno occultato alcune bottiglie di superalcolici. Sorpresi dall’addetto alla sicurezza che tentava di fermarli, lo hanno aggredito con calci e pugni, lasciando poi la merce sul posto e fuggendo a piedi all’esterno del supermercato. I militari allertati, hanno rintracciavano l’arrestato in fuga ancora in via Massarotti, mentre il complice è stato rintracciato, successivamente e fuori flagranza presso la stazione ferroviaria, da una pattuglia della questura giunta in ausilio: quest'ultimo così è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.

