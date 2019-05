La Thailandia a Cremona con il Truck dell'Avventura

CREMONA (9 maggio 2019) - A Cremona arriva la Thailandia con il Truck dell'Avventura. Go Asia, tour operator specializzato nell'organizzazione di viaggi nel continente asiatico e parte della famiglia Go World - in collaborazione con l'Ente del turismo thailandese - è in porta Venezia per tutto il giorno, fino alle 18.

Un evento aperto a tutti per osservare da vicino che cosa significa viaggi sostenibili, reportage e grandi itinerari: il Truck dell'Avventura è protagonista assoluto della trasmissione televisiva sui viaggi di Rai 1.

"Portare la Thailandia con il Truck dell'Avventura a Cremona - afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World - è un'occasione unica per i cittadini di toccare con mano una star della tv italiana, il truck arancione, e quindi di avvicinarsi al mondo dei viaggi avventura e alle nostre proposte per visitare la Thailandia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO