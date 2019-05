Perde il controllo dell'auto e abbatte la cancellata dell'Officina Bandera

GADESCO (9 maggio 2019) - Questa notte verso le 23:30 un ragazzo di 23 anni a bordo di una BMW 320 di Gadesco ha perso il controllo della macchina lungo la via Mantova andando a finire fuori strada contro la cancellata dell'Officina Bandera. Per lui ferite serie: trasportato in ospedale a Cremona in codice giallo.

