Alpini, a Milano l'adunata per il centenario

CREMONA (9 maggio 2019) - È partito il conto alla rovescia tra gli alpini cremonesi in vista della grande adunata nazionale, che si svolgerà a Milano da domani a domenica. Adunata dal significato particolare, perché celebra anche il centenario dell’Associazione Nazionale Alpini, fondata nel capoluogo lombardo nel luglio del 1919. «La sezione Cremona-Mantova conta 14 gruppi, per un totale di 760 alpini, che salgono a mille se si tiene conto degli amici e degli aggregati. Sono convinto che andranno in tanti, ovviamente non tutti - ha spiegato Carlo Fracassi, il presidente dell’Ana Cremona -. Nell’ultima adunata, a Trento, eravamo in 340. Ma quest’anno c’è il centenario, che può fare la differenza. A Milano sono attese mezzo milione di persone».

