Uno spazio d’arte per la rinascita del vecchio cinema di San Luca

CREMONA (9 maggio 2019) - Chi non ricorda l’ex cinema di San Luca? Era una sala cinematografica che ha rappresentato per anni un punto di riferimento, un cinema ‘parrocchiale’ affidato alla cura dei Barnabiti che nel complesso hanno la loro casa. Quella sala, chiusa - come molti altri teatri parrocchiali - dopo l’incendio del cinema Statuto di Torino nel 1983 e le successive regole di sicurezza definite per legge per i locali pubblici, potrebbe tornare a vivere. Almeno, questa è la proposta che lancia Angelo Garioni, portavoce della lista Patto Civico. L’architetto e storico Garioni, non nuovo a battaglie di recupero di pezzi di città dimenticati, la definisce: «La nostra proposta ha l’obiettivo di ridare vita e restituire alla fruizione collettiva l’ex cinema di San Luca, facendolo diventare un nuovo polo culturale aperto al pubblico. Ovviamente il nostro intento è anche quello di conservare il bene architettonico. Riutilizzando questi spazi si può dar loro nuova vita, non solo a San Luca ma anche a San Marcellino, San Francesco e al Corpus Domini».

