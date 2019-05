Parolini (Fi): 'Se la Tav passa a Nord delle Alpi siamo fuori dall'Europa'

CREMONA (8 maggio 2019) - La Tav? «Se la linea passa sopra le Alpi siamo fuori dall’Europa». Malvezzi? «Mette un grande impegno in tutto quello che fa. La cosa che mi ha colpito sempre di lui è la voglia di affrontare i problemi per risolverli. Sa che la politica è soprattutto impegno quotidiano». Idee chiare e obiettivi definiti, declinati tramite concetti-chiave snocciolati uno dopo l’altro. Si presenta così ai cremonesi Mauro Parolini, 61 anni, originario di Desenzano sul Garda, ingegnere, candidato alle prossime Europee per Forza Italia, nella sua tappa cremonese di oggi è stato intervistato, nella sala briefing de ‘La Provincia’, dal direttore Marco Bencivenga.

