Linea Verde Life, Cremona sotto i riflettori di Rai Uno

CREMONA (8 maggio 2019) - Da palazzo Grasselli alla pasticceria Lanfranchi, dalla gastronomia di Achille Mazzini al Museo del Violino: sono queste alcune location che hanno visto da martedì ospitare le telecamere di Linea Verde Life, la storica trasmissione di Rai Uno che ha deciso di andare a scoprire le curiosità e la sostenibilità ambientale delle città italiane.

«Come non farsi rapire dalla vostra città? - dice Chiara Giallonardo in una pausa delle riprese -. La puntata andrà in onda il prossimo 25 maggio, ma non fatemi svelare tutto». Marcello Masi non lesina complimenti alla città: «una città accogliente, pulita e con i suoi cittadini prodighi di sorrisi - commenta -. Qui si deve vivere proprio bene... lo si percepisce a pelle».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO