Lotta alle zanzare, il piano è pronto: a breve gli interventi

CREMONA (9 maggio 2019) - Al via il piano anti zanzare 2019. Firmata oggi dal sindaco l’ordinanza per informare e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti corretti da adottare per impedire la proliferazione di questo insetto. L'ordinanza è rivolta ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive dove si possono formare zone in cui l’acqua ristagna di acqua e, di conseguenza, focolai di sviluppo larvale.

Per ridurre al minimo la possibilità di trasmissione di infezioni derivanti dalle zanzare, l’Amministrazione comunale, d'intesa con l'Ats Val Padana, anche quest'anno ha adottato un piano di lotta per limitare la riproduzione di questi insetti nelle aree pubbliche del costo complessivo di 21.500 euro. Gli interventi per essere efficaci devono essere comunque accompagnati anche da comportamenti corretti da parte dei cittadini, poiché il 70% dei potenziali focolai larvali (sottovasi e tombini soprattutto) si trovano in aree private.

Come anticipato ai presidenti dei Comitati di quartiere, nei prossimi giorni la ditta incaricata inizierà la campagna di contenimento attraverso trattamenti larvicidi in tutta la città. Questi saranno seguiti da interventi specifici per le zanzare adulte su tutte le aree verdi più frequentate, grazie anche al coinvolgimento dei Comitati di quartiere. Appositi cartelli, posizionati qualche giorno prima degli interventi, indicheranno le misure da adottare durante i trattamenti.

La scorsa settima si è inoltre tenuto un corso di formazione, grazie alla collaborazione di tecnici competenti dell'ATS Val Padana, al quale hanno i partecipato i presidenti dei Comitati di quartiere, amministratori di condominio e cittadini. Il corso, molto interessante e partecipato, ha evidenziato la necessità di informare sulle modalità di riproduzione e diffusione delle zanzare oltre che di avviare azioni sinergiche tra pubblico e privato. A questo proposito sono già in programmazione confronti diretti con gli amministratori di condominio, nonché con i referenti nei vari quartieri, per dare indicazioni in modo capillare sulle buone pratiche da adottare. Sarà inoltre predisposta una sezione dedicata sul sito del Comune. Anche le Guardie Ecologiche Volontarie sono già state attivate per supportare i cittadini attraverso un'adeguata attività di informazione.

