Riconosciuto da due agenti, arrestato per evasione

CREMONA (8 magio 2019) - Doveva essere a casa, agli arresti domiciliari, ma due agenti della squadra mobile lo hanno incrociato in via Brescia ed è stato arrestato per evasione.

I poliziotti si sono imbattuti per caso nel 54enne, una sfilza di precedenti alle spalle, e lo hanno subito riconosciuto. Lo hanno seguito, si sono messi in contatto con la centrale per avere la certezza dell'identità dell'uomo. Una volta arrivata la conferma lo hanno bloccato e arrestato. Il 54enne ha candidamente ammesso di essere uscito per di casa fare alcune commissioni.

