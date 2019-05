Ventura: 'Noi crediamo nei cremonesi'

CREMONA (8 maggio 2019) - "Cremona deve ritornare una città viva, accogliente, che sa fare comunità, che sa prendersi cura del bene comune e sostenere il disagio. Noi crediamo nei cremonesi, nella generosità che impiegano a vantaggio di chi è più fragile e nell’amore che nutrono per la loro città. Il punto sostanziale del nostro programma è proprio questo: Noi crediamo nei cremonesi". Con queste parole Marcello Ventura sintetizza l'idea di città espressa dal partito che rappresenta, Fratelli d'Italia.

"Nella prossima amministrazione comunale avremo come compito primario, quello di aiutare i cremonesi a costruire, giorno dopo giorno, la città che desiderano, non ci limiteremo quindi ad 'ascoltarli', sapremo renderli protagonisti per costruire in sinergia una città più viva, più sostenibile, più smart, più innovativa, capace di fare leva sulle sue eccellenze, come sul suo spirito civico".

Ventura rileva che Cremona è una città che sta invecchiando. "Il saldo naturale della nostra città è da anni in negativo. Un importante flusso di giovani cremonesi si trasferisce altrove alla ricerca della loro realizzazione. L’elemento demografico è, pertanto, al centro delle nostre politiche per il futuro della città, incluso l’impegno prioritario a garantire agli anziani piena cittadinanza, con politiche a tutela della sicurezza e garanti di risposte alle loro fragilità. Per crescere, però, una città ha bisogno di giovani, di energie vive da impiegare nel mondo del lavoro, di energie da spendere a disposizione del bene comune nonché di nuovi consumatori; questo significa una particolare attenzione alle esigenze della famiglia in ogni aspetto dell’organizzazione della vita cittadina, ma anche la capacità di attrarre i giovani mettendoli in condizioni di trovare le opportunità che cercano.

Gli obiettivi sono chiari,riassunti in quattro punti. "Una città attrattiva ha bisogno di servizi appropriati e flessibili, che sappiano accompagnare la persona in tutte le fasi della vita. L’impegno che sosteniamo dovrà portare Cremona ad essere: brillante, vivace e sicura non soltanto nelle zone centrali e abbandonata nei quartieri. L’obiettivo è quindi ricucire il tessuto urbano garantendo la qualità delle strutture e dei servizi in ogni parte della città, consentendo ai cremonesi di riappropriarsene in condizione di comfort e sicurezza; capace di attrarre energie nuove e di consentire a chi già ci vive di esprimere tutto il suo potenziale; una città aperta alla società, che si prende cura del bene comune e che è attenta ai più deboli e fragili anche attraverso azioni di 'Welfare dell’Aggancio', che sviluppino nella comunità cremonese la cultura dell’ascolto e della sensibilità alle situazioni di fragilità, coinvolgendo oltre i professionisti e i tecnici del sociale e della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone della società civile apparentemente lontane dal lavoro sociale, che possono divenire 'sentinelle' di situazioni sociali critiche (parrucchiere, commercianti, sacerdoti, amministratori di condominio, amministratori di sostegno ecc; in grado di creare un sistema articolato di risposte ai bisogni della persona e della famiglia, fondato sull’offerta consolidata e sull’insieme di risposte integrate, flessibili e modulabili, che assicurino la presa in carico globale della persona, valorizzando l’azione dell’associazionismo, delle fondazioni, del privato sociale, del mondo del terzo settore".

L'intervento di Ventura si chiude enumerando i principi che accompagneranno Fratelli d'Italia: "La solidarietà (intesa quale coscienza viva e operante di ‘intervento alle esigenze della nostra comunità); la sussidiarietà (intesa come il criterio con cui valorizzare il bene pubblico, grazie all'alleanza tra ente pubblico, privato e terzo settore sottolineando il valore dell’iniziativa personale a favore di tutti); l'equità, l'appropriatezza e la parità di accesso ai servizi territoriali