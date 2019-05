Sasso contro treno, convoglio danneggiato e ritardi

CREMONA (7 maggio 2019) - Pendolari senza tregua. Questo pomeriggio il Milano-Cremona-Mantova delle 16,20 - nei pressi della stazione di Lodi - è stato colpito da un sasso sul vetro frontale della cabina di guida, che è rimasto danneggiato. Nessuna conseguenza per il personale di bordo. Il convoglio ha proseguito la corsa fino a Cremona a velocità di sicurezza. Qui i passeggeri sono stati 'scambiati' con quelli a bordo del Mantova-Cremona-Milano delle 16,41. In questo modo, entrambe le corse sono arrivate a destinazione, pur con ritardo, e il treno vandalizzato è stato ricondotto a Milano per la manutenzione. In conseguenza dell’atto vandalico, il Milano-Mantova delle 19,15 è stato soppresso.

