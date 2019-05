Fanno pipì contro palazzo comunale: «Ora escludere il team»

CREMONA (8 maggio 2019) - «Vogliamo dare un esempio e chiederò di estromettere la squadra dei due atleti dalle prossime gare che organizzeremo». Il presidente provinciale della federazione ciclistica, Antonio Pegoiani, adotta la linea dura.

A scatenare l’inferno sono stati due atleti del team Colpack al via del Circuito del Porto di domenica. I due hanno deciso di fare pipì, poco prima della partenza, proprio sul muro di Palazzo Comunale di fatto in piazza Stradivari. Un nostro lettore, Filippo Centenari,artista cittadino, li ha visti e ha pensato di scattare una foto per poi inviarla al giornale per la rubrica Le foto dei lettori. Immediata la reazione sia degli organizzatori che dei tanti cittadini che hanno assistito al gesto poco rispettoso, fatto con eccessiva leggerezza.



(Ampio servizio sul giornale di oggi)

