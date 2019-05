Rubata l’identità, creato un falso profilo da cui partono ingiurie

SONCINO (8 maggio 2019) - Accende il pc e scopre che qualcun altro si è impossessato della sua identità sui social, insultando amici e conoscenti a destra e a manca e diffondendo falsità su di lei. La ragazza, una soncinese iscritta alle medie, si dispera e chiede aiuto ai genitori che si rivolgono alla scuola e poi ai carabinieri, denunciando il furto d’identità e le diffamazioni. «Episodio grave. Faremo tutto il possibile e anche di più per arrivare alla soluzione – spiega il dirigente scolastico Pietro Bacecchi –. Il responsabile si faccia avanti, per il bene di tutti e in primis per il suo». Indagini in corso e, intanto, il profilo sarebbe già scomparso.

