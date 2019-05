Bomba in via Parigi, la tragedia dei Cofferati

CASTELVETRO (8 maggio 2019) - La ricerca sul bunker della Maginot, e sui bombardamenti della Seconda guerra mondiale avvenuti nella Bassa, si arricchisce di un nuovo capitolo: il vice sindaco Pier Luigi Fontana ha ricevuto preziosi documenti e un album fotografico da parte della famiglia Cofferati, a ricordo di una bomba sganciata su Mezzano Chitantolo il 23 marzo 1945 e costata la vita ad Angelina Donelli e ai figli Giuseppe e Aldo Cofferati di 8 e 14 anni. A raccontare cosa accadde quella sera sono la 95enne Ada Scotti e il figlio Guido Cofferati: «Tutti conoscono di fama ‘Pippo’, il caccia bombardiere alleato che costringeva le famiglie a spegnere le luci di casa. Beh quella sera il fornaio di Mezzano aveva lasciato la luce accesa e venne sganciata una bomba, che finì in via Parigi al civico 49». Lì vivevano la giovane madre e i due figli, mentre Angelo Cofferati, zio di Guido e cognato di Ada, si trovava in Germania.

