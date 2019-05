Alunni, rincara il trasporto

PIZZIGHETTONE (8 maggio 2019) - Prima il maxi aumento deliberato ma subito stralciato perché imputato ad un errore materiale degli uffici, ora il nuovo atto con un ritocco reale del 20% sulle tariffe scuolabus «necessario per coprire maggiormente gli alti costi e per responsabilizzare sull’utilizzo del servizio», spiega il sindaco Luca Moggi. Si apre così un nuovo capitolo della polemica che tiene banco da alcune settimane, aperta quando a denunciare i rincari nell’aria era stato il consigliere di minoranza Bruno Tagliati: «La giunta aveva deliberato aumenti considerevoli sul servizio di trasporto scolastico – ricorda –, ma il sindaco si era affrettato a smentirli dicendo che si era trattato di un errore. Come volevasi dimostrare, però, l’aumento è arrivato sul serio, seppure più contenuto. Una scelta politica che non condividiamo e che non è in linea con le promesse che Moggi aveva fatto in campagna elettorale».

