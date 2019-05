Stalker arrestato, perseguitava la sua ex

PIZZIGHETTONE (7 maggio 2019) - Dal novembre 2018, si era reso responsabile, in modo reiterato, di atti persecutori, quali pedinamenti, insulti e anche aggressioni fisiche nei confronti della sua ex convivente, un’impiegata 50enne del posto, non accettando la decisione della donna di interrompere la loro relazione sentimentale iniziata nel 2003. Neanche la denuncia formalizzata dalla ex lo scorso febbraio aveva fatto dissuadere l'uomo dal suo comportamento. Arresti domiciliari, dunque, per un 65enne di Pizzighettone. Sono stati i carabinieri a dare esecuzione alla misura, emessa dal gip del tribunale di Cremona lo scorso 2 maggio, per atti persecutori.

