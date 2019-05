Il "Brumotti dello spaccio" denunciato per ricettazione

CREMONA (7 maggio 2019) - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione, C.M., nato in Marocco classe 1994, residente a Cremona. Il giovane, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - avvenuto presso la stazione ferroviaria il 19 marzo scorso (episodio conosciuto come l’arresto del “Brumotti dello spaccio” - era stato trovato in possesso di una bicicletta poi sequestrata e risultata essere rubata. La bici, con un costoso telaio di carbonio e del valore di diverse migliaia di euro, è stata riconosciuta grazie alle foto pubblicate sui media locali dal legittimo proprietario, un 40enne residente a Gadesco Pieve Delmona che ne aveva denunciato il furto presso il Comando della stazione dei Carabinieri di Vescovato lo scorso 15 gennaio.

Il giovane, al momento della restituzione della bici, ha ringraziato i carabinieri in quanto la 'due ruote' era un ricordo di suo padre, appassionato di ciclismo e deceduto tragicamente a Cremona nel maggio del 2002, a soli 52 anni, in seguito a un incidente stradale.

