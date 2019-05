Km: Luca Delbarba è il nuovo amministratore delegato

CREMONA (7 maggio 2019) - KM, società del Gruppo Arriva che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nella città di Cremona e nella zona sud-est della relativa provincia, ha un nuovo amministratore delegato: Luca Delbarba, già dirigente del Gruppo Arriva. KM trasporta ogni anno 2,8 milioni di passeggeri annui, operando quasi 4 milioni di Bus/km con circa 100 mezzi e 100 dipendenti. Dal 2018 ne era amministratore delegato Giorgio La Valle. Luca Delbarba consolida la sua presenza operativa nel Gruppo Arriva in Lombardia, dove ricopre già il ruolo di amministratore delegato di SAB a Bergamo e SIA a Brescia. Angelo Costa – amministratore delegato di Arriva Italia – viene confermato nella carica di presidente.

“Ringrazio innanzitutto Giorgio La Valle per l’ottimo lavoro svolto - dichiara Luca Delbarba – Farò il massimo per migliorare ulteriormente il servizio che KM fornisce ai cremonesi, andando incontro alle esigenze e alle necessità di una città dinamica e in continua crescita. Porterò con me l’esperienza maturata in anni di lavoro nelle altre realtà del Gruppo”.

Giorgio la Valle lascia l’incarico in KM assumendo il ruolo di amministratore delegato di Arriva Veneto, oltre a responsabilità su progetti di business nelle aziende dell’Area Nord Ovest.

