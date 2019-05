Appello social per il figlio scomparso, ma il ragazzo nella notte telefona

CASTELVETRO (7 maggio 2019) - Ore di apprensione per la scomparsa di un ragazzo di San Giuliano: ieri sera i familiari hanno lanciato un appello attraverso i social, verso l’una di notte il giovane ha telefonato a casa dicendo che sta bene e assicurando che rientrerà presto. Nell’appello, diventato virale, la famiglia aveva spiegato che era stato accompagnato a Cremona alle 7,25 e da allora si erano perse sue notizie. L’allarme è scattato in quanto in serata non era rientrato e il suo telefono era spento.

