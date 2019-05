Pisapia e Gentiloni a fianco di Galimberti: 'Passione, competenza e credibilità: sarà sindaco per altri cinque anni'

CREMONA (6 maggio 2019) - "Un sindaco che ha passione, è competente e credibile. Motivi per cui sarà di nuovi sindaco per altri cinque anni". A fianco di Gianluca Galimberti, dopo il segretario del pd Nicola Zingaretti, sono arrivati a Cremona per un partecipato incontro a palazzo Cittanova, Giuliano Pisapia (capolista del Pd alle prossime Europee) e l'ex premier Paolo Gentiloni (presidente del Pd ed ex presidente del Consiglio). Prosegue così la campagna elettorale per le elezioni del 26 maggio a Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO