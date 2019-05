Chiesa, lavori finiti: la parrocchiale è domotica

ANNICCO (7 maggio 2019) - Se una casa può diventare domotica, perché altrettanto non può accadere per una chiesa ? La parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista Decollato, 400 anni ben portati, da qualche giorno beneficia delle più moderne tecnologie, oltre che di una rinnovata messa in sicurezza. «Sono terminati - afferma il parroco don Antonio Bislenghi - gli interventi impiantisti della chiesa. A partire dalla sostituzione della caldaia a gasolio con una alimentata a metano: risaliva al 1979 e, oltre a inquinare, costava in consumi una cifra non indifferente. L’altro aspetto riguarda l’impianto elettrico». E' stato rifatto, ci sono nuovi fari a led, lucernari coi sensori e la gestione avviene via app.

