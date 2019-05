Al liceo musicale unità cinofila anti-droga dei carabinieri

CREMONA (6 maggio 2019) - L'intervento è stato chiesto dai vertici della scuola ed è in corso: da questa mattina, i carabinieri della Compagnia, con al fianco il nucleo cinofili, stanno passando al setaccio le aule del liceo musicale Stradivari. In azione i militari e il cane addestrato alla ricerca di droga. Come sempre accade in casi simili, si sta verificando l'eventuale presenza di stupefacente fra aule e corridoi, negli zaini e negli abiti degli studenti. L'operazione, iniziata all'apertura della scuola, dovrebbe concludersi entro la mattinata.

