Weekend di maltempo: allagamenti, forte vento e treni in tilt

CREMONA (5 maggio 2019) - Le previsioni si sono purtroppo rivelate azzeccate: Cremona e provincia sono state flagellate da pioggia, vento e freddo fra sabato notte e oggi. E con le temperature in picchiata, scese di dieci gradi, le conseguenze sono state pesanti: allagamenti, interventi dei vigili del fuoco e tutti gli eventi in programma in città, in una domenica che doveva essere fitta di iniziative all’aperto, rinviati. Ma a scontare gli effetti del maltempo è stato soprattutto il traffico ferroviario: in particolare, il treno regionale ‘Mantova-Cremona-Milano’ delle 8.40 è andato a sbattere contro un albero caduto sulla linea all’altezza di Malagnino. Urto senza particolari ripercussioni per il mezzo e tanto meno per i macchinisti e i pochi passeggeri, tutti illesi, ma il convoglio, semivuoto vista la giornata festiva, ha riportato danni al carrello e ha giocoforza dovuto arrestare la sua marcia verso il capoluogo meneghino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO