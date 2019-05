SiamoNoi onlus, serata di gala con premiazioni e musica

CREMONA (5 maggio 2019) - L'elegante cornice del Relais Convento di Persico ha ospitato ieri sera la festa di SiamoNoi onlus, l'associazione di volontariato attivo di accoglienza e ascolto che opera presso il reparto di Pronto Soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale. Ha fatto gli onori di casa il presidente Claudio Bodini che ha illustrato le finalità dell'associazione e ringraziato tutti coloro che a vario titolo contribuiscono a portare conforto e assistenza ai pazienti e ai loro famigliari in momenti di difficoltà e particolare tensione. La serata ha visto la partecipazione di Elena Ravelli accompagnata dalla chitarra di Simone Bolsi esibirsi in una applaudita scaletta tutta dedicata alle canzoni di due mostri sacri della musica italiana, Mina e Battisti. Non sono mancate le premiazioni di rito ai nuovi e vecchi volontari e all'Associazione Amici dell'ospedale.

