Malvezzi: 'Un luogo vivo per incontrare i cremonesi'

CREMONA (5 maggio 2019) - «Vogliamo che questo diventi un luogo di incontro con i cremonesi: uno spazio vivo, a disposizione dei cittadini che intendono acquisire informazioni sulle nostre iniziative e sui nostri progetti, confrontarsi con i candidati della coalizione, scoprire la Cremona che vogliamo. Per chi vorrà capire e approfondire i contenuti del centrodestra, metteremo a disposizione il nostro programma, una sintesi efficace delle proposte che intendiamo trasformare in azioni concrete una volta al timone dell’amministrazione comunale». Così il candidato sindaco del centrodestra Carlo Malvezzi all’inaugurazione della sede del comitato elettorale che si è tenuta oggi alle 11.30 in via Monteverdi al civico 2. Sono intervenuti anche i referenti delle quattro liste della coalizione, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Viva Cremona-Malvezzi Sindaco.

«Insieme a Malvezzi - sottolinea Alessandro Zagni, candidato vicesindaco della Lega - siamo impegnati in una campagna elettorale tra la gente; noi viviamo la città e siamo in mezzo ai cremonesi. Questo luogo è un altro strumento per restare a contatto con i cittadini, per questo più che la sede del comitato elettorale, questa la definirei la ‘casa dei cremonesi, un luogo dove possiamo incontrarci e confrontarci con loro. L’abbiamo prenotata fino al 26 maggio perché dal giorno dopo le elezioni la casa dei cremonesi la trasferiremo in piazza del Comune».

Il comitato ospiterà incontri ed eventi secondo un calendario costantemente aggiornato. Esposti in vetrina, visionabili dai cittadini, disegni e progetti relativi alle proposte lanciate dal centrodestra con l'hashtag #IdeeperCremona. Lo spazio di via Monteverdi sarà aperto la mattina nei giorni di mercato (il mercoledì e il sabato), il pomeriggio tutti i giorni dalle 17 alle 20, oltre al sabato sera, dove i protagonisti saranno i giovani.

«I giovani rappresentano la speranza e il futuro della nostra società: vogliamo dare loro spazio e sostegno, valorizzando idee e contributi mirati a rendere più vivibile la città. E’ nato un gruppo di ragazzi rappresentanti dei diversi partiti e movimenti che sostengono la coalizione del centrodestra - sottolinea a riguardo Malvezzi - ed è pronto a lanciare due importanti iniziative: la ‘Consulta degli studenti’, un organo di confronto dove sviluppare temi, manifestazioni e azioni legate al mondo dei giovani, per il quale raccoglieranno nei prossimi giorni le adesioni davanti alle scuole, e il ‘Palio dei quartieri’, inteso come momento di gioco e divertimento che favorisca la riscoperta dell’identità e del senso di appartenenza al nostro territorio. Sono tasselli di una visione più ampia di città - conclude - di quella ‘Cremona viva’ che amiamo e che vogliamo torni ad essere attrattiva e coinvolgente per tutti i cremonesi».

