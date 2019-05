Monticelli, crolla una parte dell'acquedotto

MONTICELLI (5 maggio 2019) - In mattinata è crollata una parte della sommità dell’acquedotto di via Boschi, che ha sfondato poi il tetto sottostante tranciando anche cavi elettrici. Sul posto, per accertarsi non ci fossero pericoli, la polizia dell’Unione della Bassa Piacentina e il personale di Iren. L’area è chiusa al pubblico, fortunatamente nell’appartamento sottostante non vive più il custode e di conseguenza non ci sono stati feriti.

