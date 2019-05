La difficile eredità dei ribelli per amore

I ribelli per amore - ovvero i partigiani cattolici che parteciparono alla Resistenza nella celebre definizione di Teresio Olivelli, il martire dei nazisti che è stato proclamato beato tre mesi fa - «avevano un sogno, una grande speranza: che non ci fossero più guerre, non ci fosse più ragione di uccidere. In chi ha combattuto contro il nazismo c’era il desiderio di un mondo senza violenza e senza ingiustizia. E infatti negli anni successivi alla guerra ci fu un grande movimento per costruire una società più libera, giusta e fraterna. Ma questo slancio è oggi in gran parte perduto (…) Dovremmo chiedere scusa ai morti di allora per non aver realizzato compiutamente il loro sogno, che non era impossibile. Fino a qualche anno fa si è cercato almeno di andare in quella direzione. Quando studiavo in Cattolica, l’idea fondamentale era che l’economia fosse al servizio dell’uomo. Si era creato un sistema di economia mista, e allo Stato delineato nella nostra Costituzione fu assegnata una grande responsabilità: proteggere i deboli, dare eguali opportunità. Poi c’è stato un attacco subdolo: si diceva meno Stato e più società. Anche i cattolici hanno applaudito. Adesso abbiamo capito cosa intendevano dire: meno Stato e più mercato, che è molto diverso da una società equa e solidale. Al posto del bene comune, promosso dallo Stato sociale e democratico, ecco che prevalgono gli egoismi individuali e di gruppo. Pensano persino di cambiare la Costituzione per favorire questi interessi di parte...». Le parole di don Luisito Bianchi - il sacerdote cremonese che la Fondazione Dominato Leonense ha ricordato ieri con un convegno alla Cascina Moreni - a distanza di anni sono ancora di straordinaria attualità.

Non a caso, la giornata di studi conclusa dal vescovo Antonio Napolioni ne ha voluto rimarcare fin dal titolo il «profilo profetico», ovvero la capacità di capire le dinamiche della società italiana e di guardare avanti, al futuro di ieri che oggi è diventato presente. Certo, nell’anno domini 2019 il Paese non corre più il rischio di una guerra e non ha più «ragioni per uccidere», ammesso e non concesso che possa esisterne una. Ma una domanda si impone oggi ripensando a quanto successe ormai settant’anni fa: ne valeva la pena? Intervistata pochi giorni fa in tv, l’ex partigiana Francesca Fabbri Wronowski - nome di battaglia «Laura», nipote di Giacomo Matteotti - ha risposto senza esitazioni: no! Risposta che ha ostentatamente ripetuto più volte: no, no, no... A vent’anni aveva aderito alla Resistenza combattendo sull’Appennino ligure: «Imbracciai un fucile, sì, ma non sparai mai», ha tenuto a precisare. Oggi che di anni ne ha 96 vede gli ideali di allora svanire, dissolversi, annacquarsi. Fatalmente forse, ma non inevitabilmente. Ecco allora l’esigenza di chiedersi quando la società italiana abbia iniziato a smarrirsi, ad anteporre l’io al noi, a sgretolare quella solidarietà che l’ha sempre caratterizzata e tenuta insieme. Una data precisa evidentemente non c’è: è stato un lento scivolare verso forme sempre più diffuse di individualismo, di egoismo, di primatismo (prima questi, prima quelli, prima noi...). Un bradisismo di cui si iniziano a vedere i primi effetti ad ogni livello. Valga per tutti la grande fuga dall’impegno politico, anzi dall’impegno amministrativo, svelata in queste settimane dal drastico calo nel numero dei candidati alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. In tanti piccoli Comuni italiani - anche in provincia di Cremona! - si presenterà un solo candidato sindaco: un vero paradosso in un periodo in cui a livello nazionale la contrapposizione di sigle e idee è sempre più acuta, non solo fra maggioranza e opposizione ma anche fra gli stessi alleati di Governo. La ragione forse è semplice: a Roma, volendo, si può incidere sui destini del Paese, nei paesi con la «p» minuscola - al contrario - si sfiora l’irrilevanza, con pesanti responsabilità (anche penali) sulle fragili spalle di chi indossa la fascia tricolore, ma potendo contare su risorse sempre più esigue da gestire e, di conseguenza, con una retribuzione sempre più bassa, poco più di mille euro al mese per i sindaci dei Comuni più piccoli, meno del doppio per i centri fino a 5 mila abitanti, la cui gestione richiede comunque un impegno a tempo pieno. Altro che «casta» e costi della politica! Così si rischia l’estinzione non solo di una figura preziosa all’interno di ogni comunità locale, ma anche la chiusura di quella scuola di buona amministrazione che un tempo permetteva a chi decideva di impegnarsi in politica di arrivare ai livelli più alti (prima in Regione, poi in Parlamento) attraverso un lungo percorso di formazione e non già saltando tutti i passaggi intermedi grazie a una piattaforma digitale governata da pochi click e capace di catapultare in ruoli chiave perfetti sconosciuti, all’insegna dello slogan «uno vale uno», ormai fuori moda anche per i suoi ideatori. Era questa la democrazia per la quale hanno lottato e perso la vita i nostri nonni? Difficile pensarlo. Qualcosa evidentemente si è perso per strada. Ma se è vero che democrazia è partecipazione, come ricordava Giorgio Gaber cantando la libertà, la riforma degli enti locali (i Comuni, le Province rimaste nel limbo di una riforma manca e Regioni sempre più grandi, in alcuni casi ormai paragonabili a piccoli Stati) si impone con urgenza nell’agenda politica italiana. Perché l’esempio di don Luisito Bianchi - il prete che per pagarsi da vivere scelse di lavorare come operaio, benzinaio e infermiere rifiutando qualsiasi compenso per la sua attività sacerdotale e la «congrua» che gli spettava di diritto - è un caso virtuoso, ma in uno Stato laico resta un’eccezione, non può diventare la regola, nonostante l’illuminazione definizione di Papa Paolo VI, secondo il quale «la politica è la più alta forma di carità cristiana». Non a caso il primo è passato alla storia come «l’uomo della gratuità» e il secondo è stato proclamato Santo. Ai comuni mortali basterebbe essere messi in condizione di diventare bravi sindaci (prima) e bravi parlamentari (poi). Una sfida per tutti. Cristiani e non.

