Parcheggia davanti all’oratorio: vetro rotto, via valigetta e computer

TRIGOLO (5 maggio 2019) - Parcheggia l’auto vicino all’ingresso dell’oratorio e la ritrova col vetro in frantumi. L’episodio risale al pomeriggio di venerdì, e la vittima è un’insegnante di Trigolo. Tra le 16 e 16.30, in via Roma, qualcuno si è avvicinato alla Citroen C3 della donna e, servendosi di un oggetto appuntito o comunque di un corpo contundente, ha sfondato il cristallo posteriore, asportando dai sedili una valigetta che conteneva un computer portatile. Il pc custodiva documenti di lavoro della docente, e immediata è scattata la denuncia ai carabinieri di Castelleone, che hanno subito avviato le indagini.

