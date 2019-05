Cremonese-Brescia, scontri tra tifosi

CREMONA (4 maggio 2019) - Scontro tra tifosi, pochi minuti prima delle 13, in via Brescia. Stando a quanto si apprende, secondo il racconto di un testimone e senza al momento una versione ufficiale delle forze dell'ordine impegnate sul campo a garantire sicurezza, i supporters di Cremonese e Brescia sarebbero venuti a contatto in seguito ad una lite per ragioni viabilistiche. E scesi dalle auto, nelle vicinanze di un bar, si sarebbero affrontati. Si parla di una bottigliata e di alcuni dei coinvolti che si sarebbero tolti le cinghie usandole nella resa dei conti. La situazione sarebbe comunque già tornata alla normalità.

