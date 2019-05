Commozione per l'addio al maresciallo Magnavacchi

CASTELVERDE (4 maggio 2019) - Commozione e partecipazione, questa mattina, per il funerale di Claudio Magnavacchi, il maresciallo dei carabinieri tragicamente scomparso nella notte tra il primo e il 2 maggio in seguito ad un incidente stradale. Fatale, al 50enne, la caduta dalla motocicletta avvenuta in via Bergamo nella zona del Migliaro.

