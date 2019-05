'Mio figlio pestato a sangue da un gruppo di coetanei'

CREMONA (3 maggio 2019) - Preso a pugni in faccia, senza motivo, se non quello di un gioco assurdo, da un gruppo di coetanei all'uscita della discoteca. Un 18enne, nella notte tra il 18 e 19 aprile scorsi, è finito all'ospedale con il naso rotto e altre lesioni. A raccontare tutto è il padre, che ha sporto denuncia, insieme al figlio appena maggiorenne, alle forze dell’ordine. Un'esplosione di violenza gratuita, dunque, motivata soltanto da una ‘moda’ che sembra imperversare su Instagram. Si chiama Cremona Dissing (sul social network esiste un profilo) che prevede la provocazione gratuita di uno degli aggressori, l’attesa della reazione e l'attacco del branco che prende a pugni la vittima. Pazzesco. I fatti sarebbero accaduti intorno alle tre del mattino all'uscita della Centrale del Latte. Oltre alle fratture il ragazzo ha accusato una crisi di vomito che ha generato una insufficienza renale acuta. Per lui cinque giorni di ricovero in ospedale. I carabinieri avrebbero ricevuto altre denunce per vicende analoghe forse riconducibili allo stesso gruppo.

