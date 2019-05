Strappati i fiori del 25 Aprile: 'E' un oltraggio'

CASTELVERDE (4 maggio 2019) - Rubati e strappati i fiori del 25 Aprile. Due diversi monumenti del capoluogo presi di mira da vandali e ladruncoli. Un gesto che ha provocato rabbia e indignazione da parte di autorità, cittadini e volontari che ogni giorno si prendono cura di queste zone verdi. E’ successo alla fioriera abbellita dai volontari Avis che si trova di fonte al monumento di piazza Volontari del sangue e al monumento dei caduti di Cefalonia, la cui cura è affidata ai volontari dell’Auser. Il primo cittadino Graziella Locci condanna questo gesto. «Si tratta di un oltraggio ad un bene pubblico oltre che ad un simbolo per tutta la comunità. Il lavoro svolto ogni giorno dai volontari per rendere più bello e curato il nostro paese dovrebbe essere un esempio per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO