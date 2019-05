Violenta grandinata tra Soncino e Orzinuovi

SONCINO (3 maggio 2019) - Una pesante grandinata ha colpito oggi Soncino e Orzinuovi tra le 11.30 alle 12.30. Il maltempo è proseguito dalla mattina fino alla prima serata ma fortunatamente le precipitazioni si sono rese meno intense dalle 16 in poi. Registrate ammaccature ai veicoli dei privati, così come allagamenti sparsi di cantine e seminterrati in tutte e due le città ma, per ora, non si è fatta la conta dei danni.

