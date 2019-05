Baroni campione del mondo con i suoi pappagalli

CASTELVETRO (3 maggio 2019) - Nei serragli della sua abitazione, in via Po a Mezzano, ha oltre 200 pappagalli provenienti da tutto il mondo, che gli hanno appena consentito di vincere il Campionato mondiale di ornitologia 2019 a Zwolle, in Olanda. Per Giovanni Baroni, commerciante ambulante di 67 anni e con la passione per l’ornitologia da quando ne ha otto, una soddisfazione enorme. Anche perché ha portato nel mondo i colori della Foi (Federazione ornicoltori italiana) e il nome dell’Associazione ornitologica Bassa Piacentina con sede a Monticelli, a cui è associato. «Si tratta dell’ottavo titolo mondiale che vinco – spiega il castelvetrese passeggiando fra gabbie e voliere –. Stavolta grazie a un Pyrrhura brasiliano e a un Psittacula indiano. La mia passione parte dall’infanzia, quando mio padre mi regalò un merlo e poi una coppia di cocorite. Ho iniziato a prendermi cura di loro e da lì non ho più smesso».

