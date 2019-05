Camion in fiamme in A21, autostrada chiusa tra Pontevico e Cremona

CREMONA (3 maggio 2019) - Un camion ha preso fuoco lungo l'autostrada A21 e il tratto tra Pontevico e Cremona è chiuso in direzione sud. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per domare le fiamme che si sono sprigionate, per cause ancora da chiarire, intorno alle 14.55 e hanno avvolto il tir all'altezza del chilometro 189. Nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave. Sul posto la polizia stradale.

notizia in aggiornamento